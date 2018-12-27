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Постпред России при ЕС оценил ситуацию с ДРСМД 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
По его словам, европейцы «хорошо осознают, что слом этого важного элемента режима ядерного нераспространения будет иметь самые негативные последствия не только в глобальном измерении, но и прежде всего для безопасности самих стран — членов Евросоюза»
«Однако, как и по многим другим острым вопросам международной повестки, в позиции ЕС по ДРСМД проявляется непоследовательность, обусловленная его «привычкой» ориентироваться на подходы американцев, зачастую даже в ущерб собственным интересам», — отметил в интервью «Известиям» Чижов.
21 декабря Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За проголосовали 43 страны, против — 46, воздержались 78 членов ООН.
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Политика , Владимир Чижов , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , газета "Известия" , США
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