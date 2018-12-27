Постпред России при ЕС оценил ситуацию с ДРСМД

По его словам, европейцы «хорошо осознают, что слом этого важного элемента режима ядерного нераспространения будет иметь самые негативные последствия не только в глобальном измерении, но и прежде всего для безопасности самих стран — членов Евросоюза»

«Однако, как и по многим другим острым вопросам международной повестки, в позиции ЕС по ДРСМД проявляется непоследовательность, обусловленная его «привычкой» ориентироваться на подходы американцев, зачастую даже в ущерб собственным интересам», — отметил в интервью «Известиям» Чижов.