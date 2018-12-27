Путин провел встречу с Пашиняном в Кремле 

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, передает РИА "Новости".
Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество в области безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений.
"Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранить. Мы готовы это делать, будем делать все от нас зависящее для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся не только в этой сфере (в экономике. — "Газета.Ru"), но и по другим направлениям", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что это первый визит Пашиняна в Россию после его победы на внеочередных парламентских выборах, и пожелал ему удачи в реализации планов на новом посту.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отношениях с Арменией после выборов в парламент.