Беглов взял на контроль ситуацию с выплатой зарплаты метростроителям

По данным городской администрации, работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме.

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