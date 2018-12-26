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Беглов взял на контроль ситуацию с выплатой зарплаты метростроителям 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на контроль ситуацию с выплатой зарплаты строителям метро, которые устроили протестную акцию. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
"Ситуацию с выплатой заработной платы подрядным организациям АО «Метрострой» взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его поручению с объявившими сегодня забастовку проходчиками в тоннеле неподалеку от будущей станции «Театральная» встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась", — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
По данным городской администрации, работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме.
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Политика , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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