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Глава управы провёл обход дворов на Щербаковской улице 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Сотрудники управы и депутаты прошли с обходом по дворам Щербаковской улицы.
Глава районной управы Сергей Махов, сотрудники Жилищника Соколиной горы, депутат Александр Сметанов приняли участие в еженедельном субботнем обходе дворов района.
Представители администрации Соколиной горы вместе с жителями района прошли по дворам у нескольких домов Щербаковской улицы (корпуса дома 15, а также дома 6, 14, 12 и 11а). Сергей Махов и Александр Сметанов ответили на вопросы горожан, приняли пожеланиями замечания жителей по организации уборки и содержанию территории на контроль.
Обходы территории Соколиной горы с участием районной администрации заблаговременно планируются и анонсируются на страницах Сергея Махова в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
Фото: предоставлено управой района Соколиная гора.
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