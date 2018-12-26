Глава управы провёл обход дворов на Щербаковской улице

Сотрудники управы и депутаты прошли с обходом по дворам Щербаковской улицы.

Глава районной управы Сергей Махов , сотрудники Жилищника Соколиной горы, депутат Александр Сметанов приняли участие в еженедельном субботнем обходе дворов района.

Представители администрации Соколиной горы вместе с жителями района прошли по дворам у нескольких домов Щербаковской улицы (корпуса дома 15, а также дома 6, 14, 12 и 11а). Сергей Махов и Александр Сметанов ответили на вопросы горожан, приняли пожеланиями замечания жителей по организации уборки и содержанию территории на контроль.

Обходы территории Соколиной горы с участием районной администрации заблаговременно планируются и анонсируются на страницах Сергея Махова в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Фото: предоставлено управой района Соколиная гора.