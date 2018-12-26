В Госдуму внесли проект о ратификации договора между Россией и КНДР

Законопроект по ратификации договора между РФ КНДР о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, внесен в Госдуму , следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в среду президентом РФ Владимиром Путиным

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно— Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания наказания в государстве его гражданства или постоянного места жительства, а принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.