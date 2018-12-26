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В Госдуму внесли проект о ратификации договора между Россией и КНДР 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: сайт Государственной Думы ФС РФ
Законопроект по ратификации договора между РФ и КНДР о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Законодательная инициатива внесена в среду президентом РФ Владимиром Путиным.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно— Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания наказания в государстве его гражданства или постоянного места жительства, а принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.
"Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов", — говорится также в пояснительной записке.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Госдума , КНДР
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