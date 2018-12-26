Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольство Лукашенко, скандал на "Первом канале" и другие события дня
Недовольство Лукашенко, скандал на "Первом канале" и другие события дня

Бывший вице-губернатор Петербурга Албин сообщил, что подал в отставку в начале октября 

ТАСС 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, отставку которого принял в среду врио губернатора города Александр Беглов, сообщил на своих страницах в соцсетях Facebook и "ВКонтакте", что подал прошение еще в первой декаде октября, но не ушел по просьбе руководства.
"Я просил о своей отставке сразу после назначения вас врио губернатора Санкт-Петербурга, в первой декаде октября 2018 года. Вы попросили меня остаться на переходный период", — написал он в соцсетях, обращаясь к Беглову.
Албин отметил, что об этом же его попросил и прежний губернатор Георгий Полтавченко.
Как пояснил он ТАСС, его отставка связана с необходимостью обновления команды.
"Просто пришло время уходить. Новый, опытный руководитель, новая команда, новые вызовы и задачи, стоящие перед городом. Необходимы степени свободы губернатору", — сказал Албин, пожелав успехов Беглову и поблагодарив депутатов городского Законодательного собрания и жителей Петербурга.
Достижениями в работе петербургской администрации за последние четыре года Албин назвал выполненное поручение президента РФ по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также строительство ряда объектов, в том числе дорог и инженерной инфраструктуры.
"Нам удалось упрочить позиции города в системообразующих компаниях, в том числе увеличить долю акций в ПАО "Ленэнерго", обеспечить санацию и финансовое оздоровление этой организации, сохранить долю города в капитале авиакомпании "Россия", уберечь от концессии ГУП "Водоканал", — написал он в соцсетях.
Вместе с тем, отметил Албин, "не удалось в полном объеме решить задачу создания объектов социальной сферы, проблемы в этом направлении накапливались в последние 20 лет". Он считает, что "задачу синхронизировать жилищное строительство и создание социальных объектов правительству Санкт-Петербурга предстоит решить в ближайшие годы".

Албин на посту вице-губернатора

Игорь Албин, в прошлом губернатор Костромской области (2007-2012) и министр регионального развития РФ (2012-2014), которым он был под фамилией Слюняев и сменил ее перед назначением в Петербург, курировал подготовку Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года и строительство стадиона на Крестовском острове. В правительстве Петербурга он с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.
В 2017 году общественный резонанс получили его высказывания о птицах бакланах, разрушавших клювом светоотражающую пленку на крыше арены — фразы цитировались в СМИ и в соцсетях, ФК "Зенит" высказывал намерение сделать баклана символом стадиона, однако позднее Албин признался, что это было выдумкой. Столь же резонансным было его высказывание зимой 2015 года, когда вице-губернатор в ответ на претензии горожан к качеству уборки снега посоветовал самим взять лопаты и поучаствовать в процессе.
Последняя резонансная ситуация с участием Албина произошла в декабре текущего года. После обращения в ходе большой пресс-конференции к президенту РФ Владимиру Путину активистки Аллы Андреевой, которая рассказала о том, что в Петербурге нарушаются права дольщиков группы компаний "Город", и обвинила в нарушениях Албина, последний назвал ее слова "самопиаром" и заявил, что не будет работать с Андреевой, а за свою несговорчивость готов уйти в отставку.
Беглов 25 декабря на заседании городского правительства оценил деятельность строительного блока в целом как неудовлетворительную, указав недостроенные социальные объекты и слишком активное жилищное строительство в ущерб промышленным зданиям. Контроль за деятельностью блока, который курировал Албин, временно возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.
Врио губернатора Петербурга в среду также принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова, о которой тот попросил 6 ноября. С апреля 2013 года Мокрецов возглавлял финансовый блок администрации города, с августа 2017-го стал также главой комитета имущественных отношений. Этот блок будет временно курировать вице-губернатор Сергей Мовчан.
ТАСС: последние новости
Эксперт: площадкой для анализа эффективности конституции мог бы стать Совет законодателей Песков: разрешить противоречия Москвы и Минска по налоговому маневру пока не удалось Николай Патрушев обвинил США и Украину в использовании неонацистов в своих интересах
Комментарии2
Политика , Александр Беглов , Георгий Полтавченко , Михаил Мокрецов , Игорь Албин , Сергей Мовчан , Владимир Путин , Ленэнерго , Правительство Санкт-Петербурга , Авиакомпания Россия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия обнаружила нового российского разведчика4
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»50
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков36
Эстония решила отблагодарить Россию157
Малахов привел в бешенство Макаревича12
Новости партнеров
Видео
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
04:53
Воюющий чеченец рассказал о борьбе против Путина
Украина Армия
00:30
Малахов привел в бешенство Макаревича
Шоу-бизнес
13:36
Эстония решила отблагодарить Россию
Прибалтика В мире
00:48
Дочь Канделаки отчислили из МГУ
Шоу-бизнес
03:07
Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение