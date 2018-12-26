Бывший вице-губернатор Петербурга Албин сообщил, что подал в отставку в начале октября

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин , отставку которого принял в среду врио губернатора города Александр Беглов , сообщил на своих страницах в соцсетях Facebook и "ВКонтакте", что подал прошение еще в первой декаде октября, но не ушел по просьбе руководства.

"Я просил о своей отставке сразу после назначения вас врио губернатора Санкт-Петербурга, в первой декаде октября 2018 года. Вы попросили меня остаться на переходный период", — написал он в соцсетях, обращаясь к Беглову.

Албин отметил, что об этом же его попросил и прежний губернатор Георгий Полтавченко

Как пояснил он ТАСС , его отставка связана с необходимостью обновления команды.

"Просто пришло время уходить. Новый, опытный руководитель, новая команда, новые вызовы и задачи, стоящие перед городом. Необходимы степени свободы губернатору", — сказал Албин, пожелав успехов Беглову и поблагодарив депутатов городского Законодательного собрания и жителей Петербурга.

Достижениями в работе петербургской администрации за последние четыре года Албин назвал выполненное поручение президента РФ по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также строительство ряда объектов, в том числе дорог и инженерной инфраструктуры.

"Нам удалось упрочить позиции города в системообразующих компаниях, в том числе увеличить долю акций в ПАО "Ленэнерго", обеспечить санацию и финансовое оздоровление этой организации, сохранить долю города в капитале авиакомпании "Россия", уберечь от концессии ГУП "Водоканал", — написал он в соцсетях.

Вместе с тем, отметил Албин, "не удалось в полном объеме решить задачу создания объектов социальной сферы, проблемы в этом направлении накапливались в последние 20 лет". Он считает, что "задачу синхронизировать жилищное строительство и создание социальных объектов правительству Санкт-Петербурга предстоит решить в ближайшие годы".

Албин на посту вице-губернатора

Игорь Албин, в прошлом губернатор Костромской области (2007-2012) и министр регионального развития РФ (2012-2014), которым он был под фамилией Слюняев и сменил ее перед назначением в Петербург, курировал подготовку Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года и строительство стадиона на Крестовском острове. В правительстве Петербурга он с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.

В 2017 году общественный резонанс получили его высказывания о птицах бакланах, разрушавших клювом светоотражающую пленку на крыше арены — фразы цитировались в СМИ и в соцсетях, ФК "Зенит" высказывал намерение сделать баклана символом стадиона, однако позднее Албин признался, что это было выдумкой. Столь же резонансным было его высказывание зимой 2015 года, когда вице-губернатор в ответ на претензии горожан к качеству уборки снега посоветовал самим взять лопаты и поучаствовать в процессе.

Последняя резонансная ситуация с участием Албина произошла в декабре текущего года. После обращения в ходе большой пресс-конференции к президенту РФ Владимиру Путину активистки Аллы Андреевой, которая рассказала о том, что в Петербурге нарушаются права дольщиков группы компаний "Город", и обвинила в нарушениях Албина, последний назвал ее слова "самопиаром" и заявил, что не будет работать с Андреевой, а за свою несговорчивость готов уйти в отставку.

Беглов 25 декабря на заседании городского правительства оценил деятельность строительного блока в целом как неудовлетворительную, указав недостроенные социальные объекты и слишком активное жилищное строительство в ущерб промышленным зданиям. Контроль за деятельностью блока, который курировал Албин, временно возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.