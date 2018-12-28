Путин обсудил на Совбезе события в Сирии 

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Анонсированы 100 проходов кораблей Киева через Керченский пролив

Меркель и Макрон выдвинули требование России

Экс-министр и депутат два года насиловали детей

Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению

МИД обратился к россиянам с предупреждением по Европе