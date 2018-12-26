Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине

В Минфине объяснили, почему Россия расширила санкции против Украины

Министр финансов России Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на инцидент в Керченском проливе. Об этом он заявил в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Накануне российское правительство опубликовала расширенный список украинских граждан и компаний, на которых распространяются санкции. Теперь ограничительные меры затрагивают 567 граждан Украины и 75 компаний.

"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антиросссийские санкции, но не отвечать тоже мы не можем. Потому что последнее решение, которое Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ", — уточнил министр.

Он добавил, что под санкции попали украинские парламентарии, олигархи — "все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой".

Силуанов назвал подобные меры адекватной реакцией на действия украинских властей и заявил, что Россия готова продолжать подобную политику.

Ограничительные меры предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских властей. Корабли и их экипажи задержали.

Против украинских моряков возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.