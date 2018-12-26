Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине

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В Минфине объяснили, почему Россия расширила санкции против Украины 

РИА Новости 36 минут назад
Министр финансов России Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на инцидент в Керченском проливе. Об этом он заявил в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Накануне российское правительство опубликовала расширенный список украинских граждан и компаний, на которых распространяются санкции. Теперь ограничительные меры затрагивают 567 граждан Украины и 75 компаний.
"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антиросссийские санкции, но не отвечать тоже мы не можем. Потому что последнее решение, которое Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ", — уточнил министр.
Он добавил, что под санкции попали украинские парламентарии, олигархи — "все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой".
Силуанов назвал подобные меры адекватной реакцией на действия украинских властей и заявил, что Россия готова продолжать подобную политику.
Ограничительные меры предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских властей. Корабли и их экипажи задержали.
Против украинских моряков возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
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Политика , Видео , Украина , Антон Силуанов , Петр Порошенко , Владимир Путин , Правительство РФ , Минфин
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