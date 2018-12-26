Норвежский экс-вице-президент: Запад должен признать русский Крым

Норвежский политик Карл Хаген, бывший ранее вице-президентом парламента страны, призвал страны Запада признать Крым российским. По его словам, в Крыму прошел референдум и большинство местного населения выступило за возвращение в Россию . Кроме того, Хаген указал на то, что Москва не могла допустить вступления Украины НАТО , и что «подобный риск присутствовал».

Запад должен признать Крым российским, исходя из «здравого смысла», поскольку там прошел референдум, заявил бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген, чьи слова цитирует газета Aftenposten.

«С конца XVIII века и до середины 1950-х годов Крым был территорией России. Русские составляли там большинство населения, и более того — в Крыму была российская военно-морская база», — подчеркнул Хаген.

Он отметил, что в 2014 году на полуострове большинство населения поддержало вхождение в состав России на референдуме. По мнению норвежского политика, желание народа «значит очень многое».

«После результатов голосования Запад должен был сказать: «Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым российским», — заявил Хаген.

Политик отметил, что после произошедшего на Украине госпереворота и свержения президента Виктора Януковича , в Киеве стали активно обсуждать тему вступления в НАТО. Учитывая поддержку Евромайдана странами Запада, Россия «не могла допустить, чтобы морская база в Севастополе оказалась под контролем Украины».

Реакция России была, по словам норвежца, естественной. Кроме того, Хаген выразил убеждение, что США должны «беспристрастно оценить» желание Москвы «защитить русское население в Крыму, опасающееся фашистов во главе Украины».

Норвежцы уже не в первый раз говорят о русском Крыме с позитивной интонацией. В самом конце сентября на полуостров прибыла делегация общественных деятелей, бизнесменов и ученых из Норвегии, напоминает НСН.

Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя и сразу же поделилась положительными впечатлениями от нового терминала.

«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — заявил глава комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики Крым Юрий Гемпель.

Кроме того, особый интерес у делегатов из Норвегии вызвала трасса «Таврида», идущая от Севастополя к Керчи. Еще одна сфера, на которую обратили внимание норвежцы, — свободная экономическая зона на полуострове. Возглавляет делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Он бывал в Крыму неоднократно, в том числе в марте 2018 года во время президентских выборов.

«Я им [норвежцам] привел несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма. Это вызывало живой интерес», — добавил Гемпель в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что делегаты «просто засыпали вопросами» встречавших их крымских парламентариев.

Визит делегации из Норвегии в Крым продлился до 6 октября. За неделю гости посетили множество достопримечательностей Южного берега Крыма, разнообразные предприятия и памятники, а также встретились с депутатами крымского парламента и представителями национально-культурных объединений республики.

В Крым регулярно приезжают делегации из-за рубежа, невзирая на санкции, наложенные США и Евросоюзом . В начале сентября 2018 года представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским»,

Делегация ЦГИ из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после народного референдума. В Киеве, однако, его результаты не признают и считают полуостров «временно оккупированной территорией», аналогичной позиции придерживаются государства стран ЕС и США. Москва неоднократно указывала, что плебисцит на полуострове прошел в полном соответствии международным законам, а потому вопрос территориальной принадлежности Крыма для России «исторически закрыт».