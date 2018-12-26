Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии

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МИД России осудил авиаудары Израиля по территории Сирии 

Рамблер 1 час назад
МИД России назвал авиаудары израильских ВВС по территории Сирии грубым нарушением суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.
«У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — отмечают российские дипломаты.
В МИД отметили, что авиаудары израильских ВВС были «в очередной раз» были произведены «под прикрытием» гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, создав прямую угрозу их безопасности.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на нанесенный сирийской стороне ущерб. 14 из 16 авиационных бомб были уничтожены сирийскими ПВО, а две попали на территорию логистического центра 138 бригады сирийской армии. При этом было ранено трое военнослужащих.
Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля ночью провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ракет были сбиты, пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов. Атака длилась более 1,5 часов
Комментарии254
Политика , Ближний Восток , Видео , МИД , Совбез ООН , ИА SANA , Израиль , Сирия
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