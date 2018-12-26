Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии

МИД России осудил авиаудары Израиля по территории Сирии

«У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — отмечают российские дипломаты.

В МИД отметили, что авиаудары израильских ВВС были «в очередной раз» были произведены «под прикрытием» гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, создав прямую угрозу их безопасности.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на нанесенный сирийской стороне ущерб. 14 из 16 авиационных бомб были уничтожены сирийскими ПВО, а две попали на территорию логистического центра 138 бригады сирийской армии. При этом было ранено трое военнослужащих.