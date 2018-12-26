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Патрушев: от Киева можно ждать новых провокаций на границе с Россией в ближайшее время 

ТАСС + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что от Киева можно ждать новых провокаций на границе с РФ в ближайшее время.
"Ощущая такую поддержку [со стороны США], [президент Украины Петр] Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе, — сказал Патрушев в интервью "Российской газете". — С учетом приближающихся выборов можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем".
По его мнению, США готовы закрыть глаза на связи Порошенко с самыми одиозными радикалами, лишь бы сохранить его на посту президента.
"Ни в одной другой стране неонацистские политики не контролируют службу безопасности и не занимают важные посты в министерстве внутренних дел, — сказал секретарь СБ РФ, говоря о ситуации на Украине. — Ультраправые силы активно легализуются, обретают экономический и социальный фундамент, устанавливают связи с неонацистскими группировками за рубежом".
По словам Патрушева, американские СМИ сообщают, что на базе неонацистского батальона "Азов" тренируются американские радикалы, продвигающие идею "белого превосходства", а ФБР выявляет все больше фактов того, как лидеры ультраправых группировок из США месяцами стажируются в составе радикальных организаций на Украине.
"В США действуют сотни правоэкстремистских группировок, — отметил он. — В их числе — и организации украинских неонацистов, созданные, к примеру, военными преступниками из дивизии СС "Галичина".
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Комментарии1
Политика , Украина , Николай Патрушев , ФБР , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , МВД , "Российская газета" , США
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