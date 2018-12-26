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Россия предрекла возрождение нацизма 

Lenta.ru + ещё 9 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Неонацистский союз может сформироваться в Европе под влиянием пересмотра в ряде стран исторических фактов, в том числе об итогах Второй мировой войны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете», опубликованном в пятницу, 26 декабря.
«Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными "младоевропейцами" — даже героизируются», — сказал он.
Он подчеркнул, что историческая хроника фальсифицируется с целью ведения антироссийской пропаганды.
По его словам, в США сегодня действуют сотни правоэкстремистских группировок, среди которых организации украинских неонацистов. Секретарь Совбеза также напомнил, что многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920 — 1930 годы потенциальных союзников.
На вопрос о том, почему молчит мировое сообщество, Патрушев напомнил об Израиле, где поддерживают опасения Москвы относительно возрождения нацизма.
В апреле текущего года президент России Владимир Путин призвал граждан противостоять всем попыткам фальсификации истории.
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Комментарии
Политика , Николай Патрушев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
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