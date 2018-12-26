Россия предрекла возрождение нацизма

«Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными "младоевропейцами" — даже героизируются», — сказал он.

Он подчеркнул, что историческая хроника фальсифицируется с целью ведения антироссийской пропаганды.

По его словам, в США сегодня действуют сотни правоэкстремистских группировок, среди которых организации украинских неонацистов. Секретарь Совбеза также напомнил, что многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920 — 1930 годы потенциальных союзников.

На вопрос о том, почему молчит мировое сообщество, Патрушев напомнил об Израиле, где поддерживают опасения Москвы относительно возрождения нацизма.