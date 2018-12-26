В Совфеде поприветствовали снятие военного положения на Украине

«Слава богу, что Украина и начальники, которые находятся в Вашингтоне, начали объективно оценивать ситуацию и пришли к выводу, что ни одна из провокаций, которые должны быть устроены, «не прокатили»», — сказал Клинцевич в интервью телеканалу «360».

Сенатор полагает, что в предотвращении провокаций большую роль сыграли СМИ.

Клинцевич добавил, что прекращение военного положения положительно скажется на положении дел как во всей стране, так в Донбассе. Впрочем, в 2019 году не исключены новые провокации со стороны Украины.