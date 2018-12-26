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В Совфеде поприветствовали снятие военного положения на Украине 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич положительно оценил окончание военного положения на Украине, о котором в среду объявил президент Петр Порошенко. По словам сенатора, Киев готовил новые провокации для того, чтобы продлить военное положение, но не рискнул их осуществить.
«Слава богу, что Украина и начальники, которые находятся в Вашингтоне, начали объективно оценивать ситуацию и пришли к выводу, что ни одна из провокаций, которые должны быть устроены, «не прокатили»», — сказал Клинцевич в интервью телеканалу «360».
Сенатор полагает, что в предотвращении провокаций большую роль сыграли СМИ.
Клинцевич добавил, что прекращение военного положения положительно скажется на положении дел как во всей стране, так в Донбассе. Впрочем, в 2019 году не исключены новые провокации со стороны Украины.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН прокомментировал ситуацию с военным положением на Украине.
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Политика , Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Владимир Олейник , Совет Федерации , Верховная Рада
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