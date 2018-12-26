Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях

Ольга Глацких покинул пост директора департамента молодежной политики

Глацких заявила, что после увольнения «не бросит и не предаст ребят», а будет передавать им свой опыт.

В заявлении Ольги Глацких говорится, что после новогодних каникул она уходит в отпуск до 9 февраля с последующим увольнением.

По словам вице-губернатора региона Сергея Бидонько, решение чиновницы было обдуманным.

Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».