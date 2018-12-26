Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях

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Ольга Глацких покинул пост директора департамента молодежной политики 

Рамблер + ещё 4 50 минут назад
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся после скандального заявления о молодежи, уволилась со своего поста, передает РЕН ТВ.
Глацких заявила, что после увольнения «не бросит и не предаст ребят», а будет передавать им свой опыт.
В заявлении Ольги Глацких говорится, что после новогодних каникул она уходит в отпуск до 9 февраля с последующим увольнением.
По словам вице-губернатора региона Сергея Бидонько, решение чиновницы было обдуманным.
Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».
Политика , Видео , РЕН ТВ , Свердловская Область
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