Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся после скандального заявления о молодежи, уволилась со своего поста, передает РЕН ТВ.
Глацких заявила, что после увольнения «не бросит и не предаст ребят», а будет передавать им свой опыт.
В заявлении Ольги Глацких говорится, что после новогодних каникул она уходит в отпуск до 9 февраля с последующим увольнением.
По словам вице-губернатора региона Сергея Бидонько, решение чиновницы было обдуманным.
Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».