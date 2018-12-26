Медведев захотел поработать в праздники

Правительство не должно расслабляться на новогодних каникулах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев . Об этом сообщает ТАСС.

Он также попросил министров во время праздников следить за обстановкой в стране.

Роструде , как передавал «Интерфакс», ранее напоминали, что предстоящие новогодние каникулы пройдут с 30 декабря по 8 января включительно и таким образом составят 10 дней. Первая рабочая неделя 2019 года начнется 9 января и продлится три дня.

В августе текущего года Дмитрий Медведев, не находясь в отпуске, более 10 дней не участвовал в публичных мероприятиях. В пресс-службе правительства это объяснили травмой, которую премьер получил во время занятий спортом.