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Медведев захотел поработать в праздники 

Lenta.ru + ещё 5 56 минут назад
Правительство не должно расслабляться на новогодних каникулах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.
Он также попросил министров во время праздников следить за обстановкой в стране.
В Роструде, как передавал «Интерфакс», ранее напоминали, что предстоящие новогодние каникулы пройдут с 30 декабря по 8 января включительно и таким образом составят 10 дней. Первая рабочая неделя 2019 года начнется 9 января и продлится три дня.
В августе текущего года Дмитрий Медведев, не находясь в отпуске, более 10 дней не участвовал в публичных мероприятиях. В пресс-службе правительства это объяснили травмой, которую премьер получил во время занятий спортом.
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Политика , Видео , Общество , Дмитрий Медведев , Роструд
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