Песков рассказал, чье желание исполнит Путин до Нового года

Мальчик мечтает пожать президенту руку.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России , где волонтеры рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей.

Волонтеры предложили президенту взять конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Отмечается, что он уже исполнил четыре детских желания.

На вопрос исполнит ли президент желание мальчика Николая из Ставропольского края до Нового года, Песков ответил утвердительно.

Президент ранее был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку.

Ранее Путин помог воплотить мечту девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, ему организовали экскурсию на вертолете. Мечта семнадцатилетней Регины была осуществлена 20 декабря — она взяла интервью у президента. А 15-летний школьник из башкирского города Сибай Арслан увидел президентский лайнер изнутри и снял видеоролик.