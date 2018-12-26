Армия РФ получит новое оружие

Путин пообещал армии новое оружие

Власти примут дополнительные меры по оснащению армии и флота перспективными видами оружия, в том числе гиперзвуковым, заявил президент России Владимир Путин . Его слова приводит ТАСС в среду, 26 декабря.

Глава государства высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард», который был произведен по его указу из Оренбуржья.

«Это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов», — сказал он на встрече с членами правительства.

Он уточнил, что комплекс поступит на вооружение в ВС России уже в 2019 году.