Армия РФ получит новое оружие

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Опубликовано видео пуска новейшей ракеты России

Путин пообещал армии новое оружие 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Власти примут дополнительные меры по оснащению армии и флота перспективными видами оружия, в том числе гиперзвуковым, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 26 декабря.
Глава государства высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард», который был произведен по его указу из Оренбуржья.
«Это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов», — сказал он на встрече с членами правительства.
Он уточнил, что комплекс поступит на вооружение в ВС России уже в 2019 году.
18 декабря на заседании коллегии Минобороны российский лидер заявил, что разработанное в РФ новейшее оружие обеспечило безопасность страны на десятилетия вперед. По его мнению, это повлияет на настроения милитаристов. Тогда же Путин заявил, что ответственные структуры продолжат укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
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Политика , Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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