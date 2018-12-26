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Путин и Абэ могут провести переговоры на полях G20 в Японии 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия и Япония договорились о том, что президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ могут провести встречу на полях саммита G20 в Осаке в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
Проведение саммита "двадцатки" намечено на 28-29 июня 2019 года.
По его словам, Москва и Токио "договорились о проведении визита премьер-министра Абэ в Россию в начале 2019 года при возможности встречи министров иностранных дел перед ним, а также японо-российской встречи на высшем уровне на полях саммита Группы двадцати, который пройдёт в июне в Осаке".
Как сообщила ранее газета "Санкэй", японский премьер Синдзо Абэ посетит Москву 21 января и проведет 25-ю по счету встречу на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным. Что касается визита главы МИД Японии Таро Коно в Москву, то он может состояться 12 января, пишет газета. Как сообщили РИА Новости в японском МИД, Япония и Россия все еще согласовывают дату визита Абэ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит Абэ в Москву находится в стадии согласования.
Кодзуки напомнил, что ранее лидеры двух государств договорились ускорить переговоры по вопросу заключения мирного договора. Посол также подчеркнул, что основная позиция Японии состоит в том, "чтобы заключить мирный договор путем решения территориальной проблемы".
Россия и Япония долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва , Осака , Япония
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