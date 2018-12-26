Слуцкий не исключил попытку Порошенко перенести выборы 

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что президент Украины Петр Порошенко будет пытаться перенести президентские выборы, так как его рейтинги еще недостаточно высокие.
"Мне кажется, что есть вероятность попытки переноса президентских выборов с тем, чтобы ему еще раз поднабрать (рейтинг). И для его западных тьюторов, для него самого и его окружения иметь возможность гарантированного переизбрания. Сейчас говорить об этом, наверное, чуть-чуть преждевременно, но экстраполировать такую возможность мы должны", — сказал Слуцкий в ходе пресс-конференции.
Глава комитета ГД отметил, что рейтинги Порошенко "капельку подросли" за последние две-три недели, но по-прежнему некоторые его оппоненты "имеют более серьезные цифры по рейтингам".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года.