Кремль опроверг данные о военнопленных в России

Песков выразил несогласие с формулировкой военнопленные в вопросе о нарушении российской границы украинцами. Он подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовного дела. «Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», заключил он.

Накануне адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook написал, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки считают себя военнопленными.

24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива 25 ноября за совершение опасных маневров в российских границах и отказ остановить движение. В настоящее время члены экипажа трех военных кораблей Военно-морских сил Украины находятся в Москве.