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Кремль опроверг данные о военнопленных в России 

Lenta.ru + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 28 декабря.
Песков выразил несогласие с формулировкой военнопленные в вопросе о нарушении российской границы украинцами. Он подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовного дела. «Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», заключил он.
Накануне адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook написал, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки считают себя военнопленными.
24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива 25 ноября за совершение опасных маневров в российских границах и отказ остановить движение. В настоящее время члены экипажа трех военных кораблей Военно-морских сил Украины находятся в Москве.
Президент России Владимир Путин считает случившееся организованной Киевом провокацией. Через обострение ситуации в регионе украинские власти надеялись поднять рейтинг действующего президента страны Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
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Политика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , РИА Новости
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