Элла Памфилова предложила анализировать все выборы-2018

В среду председатель ЦИКа пообщалась с журналистами в формате пресс-завтрака. Подвели итоги, поговорили о будущем. Год, в который прошли две крупные кампании — сначала президентская, потом региональная, — по определению простым быть не может. В Центризбиркоме проделанной работой довольны. Выборы главы государства прошли без серьезных нарушений. В регионах Единый день голосования преподнес сюрпризы, но система сработала исправно — нарушения пресекались, а в Приморье, где их было слишком много, состоялось повторное голосование. Оно также вызвало некоторые нарекания, но даже если вычесть результаты со всех спорных участков, волеизъявление жителей понятно.

Сейчас, подчеркнула Памфилова , надо анализировать прошедшие выборы с прицелом на будущее и по итогам этого анализа совершенствовать законодательство. Например, обязать членов УИК вручную пересчитывать голоса на участках, оборудованных КОИБами, в случае малейших сомнений в результате. Такая норма, по словам главы ЦИК, в законе есть, но есть и лазейки, позволяющие ее обходить.

Обсудили и возможность изменения даты Единого дня голосования. В пятницу этот вопрос рассматривался на заседании рабочей группы при администрации президента . Мнения разошлись, рассказала Памфилова, создана подгруппа, проводятся исследования, опросы, в феврале рабочая группа вновь обсудит эту тему. «Мне бы казалось, что надо все-таки людей опросить. Надо ориентироваться не на то, где в каких странах проводятся (выборы), а на удобство наших избирателей», — считает она.

Но к чему бы ни пришли эксперты, чиновники и парламентарии, в 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки. «Если переносить, можно только не позже второго воскресенья октября, потому что есть нормы Конституции, есть нормы законодательства, сроки полномочий законодательных органов… Все это надо учитывать», — пояснила глава ЦИК.

В 2019 году голосование состоится в предусмотренные законом сроки

Экстерриториальное голосование, проведенное в сентябре на выборах мэра Москвы в четырех соседних регионах, вряд ли приживется в российской избирательной системе. По мнению Памфиловой, «это позавчерашний день», снимать барьеры для избирателей надо другими способами, например, за счет большей цифровизации процесса. В ЦИК уже есть планы создания «нескольких сотен» универсальных участков, на которых можно будет проголосовать на региональных выборах, находясь за пределами данного субъекта РФ. Эта и другие задачи будут решаться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», к которому ЦИК присоединился.

Сама Элла Памфилова, кстати, по образованию — инженер-электронщик, всячески ратует за внедрение новых технологий в избирательный процесс ради его большей открытости. «Единственное, что нас сдерживает, это соблюдение требований безопасности», — сказала она.

Работы по совершенствованию избирательного законодательства впереди много, заявила глава ЦИК. В этой сфере нет жесткой вертикали: Центризбирком отвечает за федеральные выборы, региональные комиссии — за субъекты РФ, но пока на местах не могут обойтись без рекомендаций из Москвы. А сам ЦИК инициирует и продвигает нововведения, полезные для выборов всех уровней. Взять хотя бы систему видеонаблюдения на участках и в территориальных комиссиях или систему «мобильного избирателя». «Без наших усилий, наверное, многого из этого бы не было», — считает Памфилова. Плоды этой работы уже заметны. «Уже есть общественное неприятие фальсификаций, интерес к выборам мы оживили», — отметила Элла Памфилова. Члены избиркомов все чаще стали давать отпор административному давлению. Стало меньше серьезных нарушений, но к ним усилилось внимание правоохранителей. За последние три года «в 54 регионах ни одного преступления, связанного с нарушением выборного законодательства, не было зафиксировано, в 31 субъекте было возбуждено 70 уголовных дел». «В 2016 году — 28 дел, 2017 год — 19 уголовных дел, 2018 год — 23 уголовных дела», — сообщила Памфилова.