Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 30 минут назад
В среду, 26 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.
RT на русском: последние новости
Путин заявил об успешных отношениях Москвы и Минска Песков прокомментировал поездку в Турцию детей чиновников из Клинцов Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян23
В России предложили затопить США682
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко230
Запад обвинили в подготовке «дела Скрипалей» в Донбассе82
Массовое убийство в Ульяновске: первая версия2
Видео
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
01:56
Детей с синдромом Дауна не пустили в контактный зоопарк
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
20:34
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян
Общество
04:48
Испытания гиперзвуковой ракеты США показали на видео
Армия Оружие
00:15
Человек устроил фейерверк на крыше Москвы-Сити
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение