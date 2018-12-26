Песков допустил участие Путина в форуме в Давосе 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
«Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет», — заявил Песков.
По информации издания FT, в ноябре организаторы форума в Давосе сообщили основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется.
Позже, в декабре, управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги заявил, что организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019. После этого Росконгресс заявил, что он возобновляет подготовку проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе.
«Мы действительно приветствуем изменение этого климата в Давосе (по отношению к представительству России на форуме) и действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос», — отметил Песков.
По его словам, «пока решение не принималось». Пресс-секретарь отметил достаточно плотный и насыщенный график Владимира Путина в связи с международной обстановкой.
«Эта тема находится на рассмотрении», — добавил Песков.
Очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет в январе 2019 года.