Песков допустил участие Путина в форуме в Давосе

«Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет», — заявил Песков.

Позже, в декабре, управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги заявил, что организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019. После этого Росконгресс заявил, что он возобновляет подготовку проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе.

«Мы действительно приветствуем изменение этого климата в Давосе (по отношению к представительству России на форуме) и действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос», — отметил Песков.

По его словам, «пока решение не принималось». Пресс-секретарь отметил достаточно плотный и насыщенный график Владимира Путина в связи с международной обстановкой.

«Эта тема находится на рассмотрении», — добавил Песков.

Очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет в январе 2019 года.