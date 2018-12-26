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Хасбулатов посчитал действующую Конституцию незаконной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации в эфире НСН отметил, что из-за сожжённых бюллетеней нельзя понять, был ли главный закон принят на референдуме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить актуальность действующей Конституции. По его словам, анализ принесёт, с одной стороны, чувство удовлетворения, а с другой — поиска решений. Оценка, как уточнил Володин, возможна с участием судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права, а также с привлечением экспертов, сообщают РИА Новости.
В свою очередь, бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН призвал разработать новую Конституцию.
«Я с самого начала считал, что это незаконная Конституция. Её как составляли? Ещё не похоронили жертвы, руководителей парламента бросили в тюрьму и начали Конституцию. А потом бюллетени сожгли. Непонятно даже, принята она была на референдуме или нет. Даже Ельцин (первый президент РФ Борис Ельцин — примечание НСН) говорил, что это временная Конституция, а потом стали говорить, что нет ничего святее, чем эта Конституция. Конституция, принятая в условиях навязанной сверху гражданской войны, не может дать счастье и процветание народу. Поэтому надо не просто вносить какие-то положения, а спокойно и рассудительно создать большую авторитетную комиссию и под руководством президента разработать нормальную Конституцию», — убеждён в эфире НСН Хасбулатов.
Напомним, в 2018 году Конституции РФ исполнилось 25 лет. 12 декабря президент РФ Владимир Путин назвал её «вершиной российского законодательства». Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин рассказал, что в главном законе страны есть недостатки, которые можно было бы устранить при помощи точечных изменений.
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Политика , Руслан Хасбулатов , Борис Ельцин , Валерий Зорькин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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