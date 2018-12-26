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Поклонская рассказала о мудрости мужа и верности принципам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о мудрости мужа, который не ревнует ее к работе, и верности своим принципам.
В ноябре муж Поклонской, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв рассказал, что покинул эту должность, чтобы вместе с супругой заняться координацией общественных проектов в сфере оказания помощи детям Донбасса, защиты прав крымчан, православных верующих, созданием равных конкурентных условий для бизнеса, информационно-психологической безопасностью, социализацией трудных подростков.
Муж у меня человек мудрый, да и ревновать ему некогда. Сейчас работаем вместе, и работы у нас много. Помогаем людям не только в рабочее время, поэтому это одно общее время, одно общее дело", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Подводя личные итоги года, Поклонская отметила, что главным для нее стало доверие и поддержка простых людей. "Это главная оценка моей работы. Высокий ориентир, планка, которую надо держать. Кроме того, удалось сохранить верность своим принципам… Открылись настоящие лица и суть некоторых людей, поняла цену их словам и обещаниям", — подчеркнула депутат.
По ее словам, в уходящем году ей удалось побывать на Донбассе, посетить бабушку и могилы предков. "Сегодня помогаем детям восстановить здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь в России", — отметила Поклонская.
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Политика , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости
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