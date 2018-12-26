Поклонская рассказала о мудрости мужа и верности принципам

В ноябре муж Поклонской, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв рассказал, что покинул эту должность, чтобы вместе с супругой заняться координацией общественных проектов в сфере оказания помощи детям Донбасса, защиты прав крымчан, православных верующих, созданием равных конкурентных условий для бизнеса, информационно-психологической безопасностью, социализацией трудных подростков.

Муж у меня человек мудрый, да и ревновать ему некогда. Сейчас работаем вместе, и работы у нас много. Помогаем людям не только в рабочее время, поэтому это одно общее время, одно общее дело", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Подводя личные итоги года, Поклонская отметила, что главным для нее стало доверие и поддержка простых людей. "Это главная оценка моей работы. Высокий ориентир, планка, которую надо держать. Кроме того, удалось сохранить верность своим принципам… Открылись настоящие лица и суть некоторых людей, поняла цену их словам и обещаниям", — подчеркнула депутат.

По ее словам, в уходящем году ей удалось побывать на Донбассе, посетить бабушку и могилы предков. "Сегодня помогаем детям восстановить здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь в России", — отметила Поклонская.