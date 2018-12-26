Поклонская на коне с бокалом: уже есть мемы

ролике бывший прокурор в сапогах с каблуками сидит в стременах с бокалом прозрачной жидкости в руке, фоном наложен фильтр с падающим снегом. Лошадь держат на привязи за кадром, она периодически вздрагивает и переступает ногами. Экс-прокурор Крыма , один из символов «Крымской весны» и действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская записала новогоднее обращение к россиянам — верхом на лошади. На 47-секундномбывший прокурор в сапогах с каблуками сидит в стременах с бокалом прозрачной жидкости в руке, фоном наложен фильтр с падающим снегом. Лошадь держат на привязи за кадром, она периодически вздрагивает и переступает ногами.

Депутат уже не в первый раз снимается с животными в неволе — особенной популярностью в сети пользуются ее фотографии с дельфинами. Другое дело, что новогодние кадры точно можно назвать более неожиданным — мало кто способен на подобные эксперименты.