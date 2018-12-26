Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ . Проанализировать главный закон страны на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володина.

«Экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано», — сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что в Кремле не находят конкретные статьи Конституции требующими переосмысления.