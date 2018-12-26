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Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ. Проанализировать главный закон страны на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володина.
«Экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано», — сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что в Кремле не находят конкретные статьи Конституции требующими переосмысления.
25 декабря Вячеслав Володин на встрече президента России Владимира Путина с руководством Федерального собрания РФ предложил проверить Конституцию на эффективность. Он подчеркнул, что нужно привлечь судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов, чтобы посмотреть, как основной закон страны работает сегодня. Это необходимо, чтобы оценить, насколько нормы соответствуют тем положениям, которые были приняты, писал News.ru
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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