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Раскрыты детали беседы Путина и Лукашенко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 25 декабря — они длились почти четыре часа.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министр добавил, что в ближайшее время создадут рабочую группу, в которой будут работать члены правительства обеих стран. Также Силуанов отметил, что президенты договорились о сближении позиций по всем перечисленным направлениям, пишет «Говорит Москва».
Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 25 декабря — они длились почти четыре часа. Сначала лидеры общались наедине, а потом перешли в формат переговоров делегаций. Во время беседы Путин отметил, что отношения двух стран развиваются более чем успешно. Лукашенко также сказал, что сотрудничество Москвы и Минска важны для обеих сторон.
Оба лидера согласились, что между странами существуют проблемы в сфере энергетики, но за последнее время многое сделано для преодоления сложностей. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу в 2018 году.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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