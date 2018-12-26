Раскрыты детали беседы Путина и Лукашенко

Переговоры Путина Лукашенко прошли в Москве 25 декабря — они длились почти четыре часа.

Лидеры России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр добавил, что в ближайшее время создадут рабочую группу, в которой будут работать члены правительства обеих стран. Также Силуанов отметил, что президенты договорились о сближении позиций по всем перечисленным направлениям, пишет «Говорит Москва».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 25 декабря — они длились почти четыре часа. Сначала лидеры общались наедине, а потом перешли в формат переговоров делегаций. Во время беседы Путин отметил, что отношения двух стран развиваются более чем успешно. Лукашенко также сказал, что сотрудничество Москвы и Минска важны для обеих сторон.

Оба лидера согласились, что между странами существуют проблемы в сфере энергетики, но за последнее время многое сделано для преодоления сложностей. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу в 2018 году.