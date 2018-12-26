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Си Цзиньпин посетит Россию 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский посол в Пекине Андрей Денисов сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом, передает РИА "Новости".
"Уже известно, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия Петербургском экономическом форуме, и разумеется, станет точно так же там главным гостем", — сказал Денисов.
Ранее российский президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину совместить визит в Россию с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в 2019 году.
"Как мы знаем, раз в год по очереди руководители наших стран посещают столицы соседних стран с государственным или официальный визитом. В этот раз очередь китайского лидера, так что его приезд на ПМЭФ будет сопровождаться, как в Китае его называют, государственным визитом в Россию", — сказал Денисов.
Он добавил, что, скорее всего, Си Цзиньпин также посетит Москву.
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Политика , Азия , В мире , Андрей Денисов , Цзиньпин Си , Владимир Путин , РИА Новости , Китай , Санкт-Петербург
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