Путин поздравил коллектив института РАН с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив института всеобщей истории РАН с 50-летием его создания, отметив важное значение работы учреждения в современном мире, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля в среду.

"Ваши фундаментальные труды, многогранная экспертная, консультативная работа имеют важное значение для развития гуманитарного знания, понимания современных политических процессов и прогностической деятельности", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что за прошедшие годы благодаря учёным ИВИ РАН завоевал высокий авторитет как ведущий научно-исследовательский центр страны по изучению всемирной истории: от древнейших цивилизаций до сегодняшних дней.