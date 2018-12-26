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Путин поздравил коллектив института РАН с юбилеем 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив института всеобщей истории РАН с 50-летием его создания, отметив важное значение работы учреждения в современном мире, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля в среду.
"Ваши фундаментальные труды, многогранная экспертная, консультативная работа имеют важное значение для развития гуманитарного знания, понимания современных политических процессов и прогностической деятельности", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что за прошедшие годы благодаря учёным ИВИ РАН завоевал высокий авторитет как ведущий научно-исследовательский центр страны по изучению всемирной истории: от древнейших цивилизаций до сегодняшних дней.
"Неоценим вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, укрепление международного сотрудничества", — добавил глава государства.
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