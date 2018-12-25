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ЕР предложила проработать вопрос доступности отечественных лекарств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фракция «Единая Россия» предложила проработать вопрос правового регулирования в сфере обеспечения россиян недорогими лекарствами отечественного производства, сообщил РИА Новости лидер фракции Сергей Неверов по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня на аптечных полках у нас больше всего иностранных препаратов и ценовое выражение все-таки высокое. Поэтому (предложили) посмотреть возможность правового регулирования, обеспечения большей доступности недорогими лекарственными препаратами отечественного производства", — сказал Неверов.
Кроме того, по его словам, на встрече обсуждались задачи на 2019 год по национальным проектам, госпрограммам и их мониторингу в рамках парламентского контроля.
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Политика , Сергей Неверов , Владимир Путин , Единая Россия , РИА Новости , Москва
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