ЕР предложила проработать вопрос доступности отечественных лекарств 

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фракция «Единая Россия» предложила проработать вопрос правового регулирования в сфере обеспечения россиян недорогими лекарствами отечественного производства, сообщил РИА Новости лидер фракции Сергей Неверов по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня на аптечных полках у нас больше всего иностранных препаратов и ценовое выражение все-таки высокое. Поэтому (предложили) посмотреть возможность правового регулирования, обеспечения большей доступности недорогими лекарственными препаратами отечественного производства", — сказал Неверов.
Кроме того, по его словам, на встрече обсуждались задачи на 2019 год по национальным проектам, госпрограммам и их мониторингу в рамках парламентского контроля.