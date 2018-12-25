ЕР предложила проработать вопрос доступности отечественных лекарств

"Сегодня на аптечных полках у нас больше всего иностранных препаратов и ценовое выражение все-таки высокое. Поэтому (предложили) посмотреть возможность правового регулирования, обеспечения большей доступности недорогими лекарственными препаратами отечественного производства", — сказал Неверов.

Кроме того, по его словам, на встрече обсуждались задачи на 2019 год по национальным проектам, госпрограммам и их мониторингу в рамках парламентского контроля.