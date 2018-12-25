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В Госдуме оценили создание в Бельгии ассоциации в поддержку крымчан 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью телеканалу RT во вторник прокомментировал сообщение о создании в Бельгии международной ассоциации «Таврида-Foundation», представляющей интересы Крыма и его жителей.
О создании новой ассоциации 25 декабря сообщил директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн. Свое объявление он сделал на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве Республики Крым.
Бальбек считает, что любая организация, в названии которой есть слово «Крым», уже сама по себе открывает путь к признанию полуострова. И тот факт, что ассоциация будет работать в странах так называемой старой Европы, по его мнению, говорит о том, что «не все европейские правительства изжили в себе такое чувство, как демократия».
Вместе с тем Бальбек затруднился дать оценку тому, как работа ассоциации может повлиять на жизнь полуострова.
«Если при слове «Крым» в Бельгии не будут представлять танки и гонения на мирное население — значит, ассоциация сторицей окупила свою работу, это правильный путь и главный фактор развития отношений России с остальными странами Европы», — добавил парламентарий.
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Комментарии
Политика , Ян Эпштейн , Руслан Бальбек , Госдума , Russia Today , Бельгия , Республика Крым
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