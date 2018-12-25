В Госдуме оценили создание в Бельгии ассоциации в поддержку крымчан

О создании новой ассоциации 25 декабря сообщил директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн . Свое объявление он сделал на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве Республики Крым.

Бальбек считает, что любая организация, в названии которой есть слово «Крым», уже сама по себе открывает путь к признанию полуострова. И тот факт, что ассоциация будет работать в странах так называемой старой Европы, по его мнению, говорит о том, что «не все европейские правительства изжили в себе такое чувство, как демократия».

Вместе с тем Бальбек затруднился дать оценку тому, как работа ассоциации может повлиять на жизнь полуострова.

«Если при слове «Крым» в Бельгии не будут представлять танки и гонения на мирное население — значит, ассоциация сторицей окупила свою работу, это правильный путь и главный фактор развития отношений России с остальными странами Европы», — добавил парламентарий.