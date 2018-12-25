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Сергей Аксенов: Работать честным губернатором достаточно проблематично 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Одновременно он разоткровенничался, что в нем много женского — он, в половине вопросов принимает решение, основываясь на интуицию, пишут «Аргументы недели-Крым».
Правда, интуицию, как выяснилось, господин АКСЕНОВ понимает по-своему — она, как он считает, связана с обнюхиванием и ощупыванием.
«Работать честным губернатором достаточно проблематично. Особенно в нынешней ситуации, когда половину вопросов нужно принимать исключительно на интуиции — руководствуясь органами осязания, обоняния», — заявил он на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.
На вопрос будет ли он принимать участие в выборах на должность главы Крыма в 2019 году Сергей АКСЕНОВ ответил, что «Все это будет зависеть от того, какое доверие граждане России окажут »Единой России» и какой выбор сделает президент страны.
«В любом случае идем на выборы», — успокоил журналистов АКСЕНОВ, хотя никто и не расстроился, услышав предыдущее заявление.
При этом глава Крыма раскрыл свою мечту. «Пойти, и свободной жизнь пожить немного», — рассказал он о планах и добавил: «Но моя мечта — стать пенсионером молодым». И тут же, видимо побоявшись, что эти ожидания дойдут до ПУТИНА и он уже никуда не пойдет, поправился, сказав: «Шучу».
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Политика , Сергей Аксенов , Единая Россия
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