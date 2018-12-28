Путин усложнил жизнь террористам

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 декабря.

Инициатива направлена на противодействие распространению экстремистской идеологии и предотвращение вербовки. В частности, изоляция грозит за содействие террористам, публичные призывы к ее осуществлению либо публичное оправдание и пропаганда подобных деяний, захват заложника.

По действующему законодательству осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений экстремистской направленности могут быть этапированы в колонии общего режима

Кроме того, в отношении осужденных за бандитизм и терроризм законом отменяется возможность сокращение сроков наказания путем применения смягчающих коэффициентов зачета времени содержания под стражей.