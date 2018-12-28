Путин усложнил жизнь террористам 

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 декабря.
Инициатива направлена на противодействие распространению экстремистской идеологии и предотвращение вербовки. В частности, изоляция грозит за содействие террористам, публичные призывы к ее осуществлению либо публичное оправдание и пропаганда подобных деяний, захват заложника.
По действующему законодательству осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений экстремистской направленности могут быть этапированы в колонии общего режима.
Кроме того, в отношении осужденных за бандитизм и терроризм законом отменяется возможность сокращение сроков наказания путем применения смягчающих коэффициентов зачета времени содержания под стражей.
В конце октября стало известно, что в Госдуме разрабатывается законодательная инициатива о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Ранее депутат Адальби Шхагошев заявил, что в мировой практике активно применяется этот подход. Он также исключил серьезные экономические затраты на создание новых исправительных учреждений.