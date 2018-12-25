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Лавров обсудил с сирийским послом двусторонние отношения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения стран и пожелал новому послу РФ в САР Алекандру Ефимову плодотворного сотрудничества с сирийскими властями, сообщает пресс-служба МИД САР.
"Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения дружественных стран… На встрече обсуждались способы активизации отношений", — сообщается в заявлении.
Отмечается, что встреча прошла в здании МИД РФ во время торжеств в честь назначения Ефимова чрезвычайным и полномочным послом России в САР.
"Лавров выразил надежду на плодотворное сотрудничество Ефимова с государственными институтами Сирии в интересах обеих стран", — заявила пресс-служба.
Сообщается, что глава МИД РФ отметил опыт Ефимова на посту посла РФ в ОАЭ и предыдущий опыт работы в посольстве в Дамаске и знание им сирийских реалий.
В свою очередь Хаддад отметил, что сотрудничество Сирии с РФ стратегическое, и заявил, что власти САР будут стремиться поддерживать эти связи с новым послом России.
Президент России Владимир Путин 29 октября сменил посла России в Сирии: вместо Александра Кинщака этот пост занял Александр Ефимов. Ефимов ранее был послом РФ в ОАЭ.
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Комментарии1
Политика , Ближний Восток , Александр Ефимов , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Сирия
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