Лавров обсудил с сирийским послом двусторонние отношения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения стран и пожелал новому послу РФ в САР Алекандру Ефимову плодотворного сотрудничества с сирийскими властями, сообщает пресс-служба МИД САР.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения дружественных стран… На встрече обсуждались способы активизации отношений", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что встреча прошла в здании МИД РФ во время торжеств в честь назначения Ефимова чрезвычайным и полномочным послом России в САР.

"Лавров выразил надежду на плодотворное сотрудничество Ефимова с государственными институтами Сирии в интересах обеих стран", — заявила пресс-служба.

Сообщается, что глава МИД РФ отметил опыт Ефимова на посту посла РФ в ОАЭ и предыдущий опыт работы в посольстве в Дамаске и знание им сирийских реалий.

В свою очередь Хаддад отметил, что сотрудничество Сирии с РФ стратегическое, и заявил, что власти САР будут стремиться поддерживать эти связи с новым послом России.