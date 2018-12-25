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Путин наградил почетными грамотами и благодарностями депутатов Госдумы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Президент России Владимир Путин по итогам традиционной встречи с руководством палат Федерального Собрания во вторник отметил почетными грамотами и благодарностями за проделанную работу ряд депутатов Госдумы.
За большой вклад в укрепление государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность почетных грамот президента РФ удостоились руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.
Также Путин вручил благодарности вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову и руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.
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Политика , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Владимир Путин , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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