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Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции

Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера"

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко договорились о новой встрече до конца года