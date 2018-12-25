Президент России Владимир Путин по итогам традиционной встречи с руководством палат Федерального Собрания во вторник отметил почетными грамотами и благодарностями за проделанную работу ряд депутатов Госдумы.
За большой вклад в укрепление государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность почетных грамот президента РФ удостоились руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.
Также Путин вручил благодарности вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову и руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.