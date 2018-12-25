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В Совфеде предложили создать список иностранных политиков-русофобов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече президента Владимира Путина с законодателями предложил создать «список Браудера», в который включались бы одиозные зарубежные политики, «отличившиеся» высказываниями о России.
«На попытки оболгать Россию и граждан можно и нужно реагировать не только на юридическом, но и на таком же моральном уровне через парламентские механизмы. В частности, есть идея ввести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе, и соответствующими дезавуированиями этих нападок», — цитирует Косачева РИА «Новости».
Он также добавил, что подобной работой могла бы заняться временная комиссия Совета Федерации.
«А реестр условно мог бы именоваться «списком Браудера», как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», — заключил сенатор.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости
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