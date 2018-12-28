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Путин смягчил ответственность за «лайки» и «репосты» 

News.ru + ещё 52 9 часов назад
Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды «Экстремизм».
Согласно поправкам, теперь за первое нарушение по этой статье предусматривается штраф от 10 до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юрлиц составит от 250 до 500 тыс. рублей. Уголовная ответственность будет наступать за повторное нарушение статьи в течение одного года, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Как писал News.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью декриминализировать статью об экстремизме. 25 декабря Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в соцсетях.
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Политика , Видео , Другое , Общество , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Мосгорсуд , ЛДПР
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