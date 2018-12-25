Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко

Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко

«Затрагивалась повестка двусторонних отношений, в первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора. Обсуждались вопросы нашей совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям», — сказал Силуанов.

По его словам, для поиска решений по этим вопросам будет создана рабочая группа, в которую войдут члены правительств двух стран.

Как заявил Силуанов, Москва и Минск должны решить вопрос образования цен на газ начиная с 2020 года.

Глава Министерства финансов не ответил на вопрос, удалось ли Владимиру Путину и Александру Лукашенко уладить вопрос с компенсацией за налоговый маневр, на которой настаивает белорусская сторона.

Переговоры президентов России и Белоруссии проходили в Кремле и продолжались около четырех часов.