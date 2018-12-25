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Георгий Полтавченко возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации 

ТАСС + ещё 7 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщается во вторник в пресс-релизе компании.
"25 декабря 2018 года состоялось заседание совета директоров ОСК, на котором было принято решение об избрании Георгия Полтавченко председателем совета директоров корпорации", — говорится в релизе.
Бывший губернатор Санкт-Петербурга был включен в состав совета директоров ОСК 19 декабря.
Полтавченко родился в 1953 году в Баку, окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Электронно-медицинская аппаратура". Работал инженером в НПО "Ленинец", инструктором в Невском райкоме ВЛКСМ.
До 1999 года Полтавченко возглавлял управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу. В 1999 году был назначен на должность полномочного представителя президента РФ в Ленинградской области, после — в Центральном федеральном округе. С 2011 года — стал губернатором Санкт-Петербурга.
Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, Орденом Александра Невского. Также он является кавалером одной из высших наград Русской православной церкви — Ордена святого преподобного Сергия Радонежского I степени.
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Комментарии1
Политика , Александр Невский , Сергий Радонежский , Георгий Полтавченко , Объединенная судостроительная корпорация , РПЦ , Санкт-Петербург
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