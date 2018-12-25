Георгий Полтавченко возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации

"25 декабря 2018 года состоялось заседание совета директоров ОСК, на котором было принято решение об избрании Георгия Полтавченко председателем совета директоров корпорации", — говорится в релизе.

Бывший губернатор Санкт-Петербурга был включен в состав совета директоров ОСК 19 декабря.

Полтавченко родился в 1953 году в Баку, окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Электронно-медицинская аппаратура". Работал инженером в НПО "Ленинец", инструктором в Невском райкоме ВЛКСМ.

До 1999 года Полтавченко возглавлял управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу. В 1999 году был назначен на должность полномочного представителя президента РФ в Ленинградской области, после — в Центральном федеральном округе. С 2011 года — стал губернатором Санкт-Петербурга.