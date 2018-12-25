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Россия подвела итоги отношений с США в 2018 году 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД России подвел итоги отношений с Соединенными Штатами за 2018 год. Позицию ведомства изложил РБК замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, «похвастаться особо нечем». Единственными успехами уходящего года он назвал восстановление диалога, направленного на борьбу с терроризмом, и сохранение контактов некоторых отраслевых ведомств — министерств финансов и энергетики. В то же время сотрудничество сохранилось по некоторым проектам, в частности Международной космической станции, отметил Рябков.
«В общем, позитива немного», — подытожил дипломат.
Между Москвой и Вашингтоном нет структурированного диалога, а огромное количество двусторонних проблем никак не решается. Для их разрешения необходима воля американской стороны, добавил Рябков. Среди проблем он упомянул возобновившуюся гонку вооружений, отсутствие прогресса по договоренностям президентов, достигнутым на встрече в Хельсинки, и антироссийские санкции.
В заключении Рябков заявил, что члены конгресса США, работающие на российском направлении, «не погнушаются никакими мерами» для того, чтобы попытаться усилить нажим на Москву. Новый этап «антироссийской истерии» он связал с инцидентом в Керченском проливе и указал, что «завтра может быть что-нибудь еще».
«Это, как раньше говорилось применительно к другим ситуациям: был бы человек, а статья найдется», — сказал чиновник.
20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что надеется на достижение дна в отношениях с США. По его мнению, от дна можно будет оттолкнуться и «глотнуть свежего воздуха».
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Владимир Путин , МИД , РБК , США
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