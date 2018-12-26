Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали символическим решение Киева о новых санкциях против России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержать введение новых санкций в отношении России.
«Совет безопасности, как показывают последние полтора года его работы, предваряет какие-то решения, которые принимают лично президент Украины, кабинет министров или Верховный совет. Сейчас же это просто какие-то телодвижения Совета после заявлений о том, что прекращается военное положение. Теперь им надо показать, что они борются за Украину и поэтому принимают ряд мер, таких, как санкции. Дальше стоит ждать каких-то громких заявлений и провокаций. Им очень не нравится, что теперь выборы пройдут в соответствии с нормами украинского законодательства», — считает сенатор.
По его словам, на Украине пытаются ориентировать граждан на борьбу с Россией.
«Такими действиями они борются за радикально настроенную часть электората, при этом не объединяя страну, а только больше раскалывая её. Что-то они, скорее всего, введут. Но это символическое решение, которое никак не скажется на России», — заявил Цеков.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.
RT на русском: последние новости
В Кремле прокомментировали идею об анализе эффективности Конституции Песков прокомментировал поездку в Турцию детей чиновников из Клинцов Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска
Комментарии
Политика , Украина , Сергей Цеков , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приняла решение по российским мужчинам26
Трамп неожиданно прибыл в Ирак64
«Они окуклились»: что не так со спутниками Роскосмоса201
Украина отменила военное положение и пожалела278
Латвия обнаружила нового российского разведчика48
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение