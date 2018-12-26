В Совфеде назвали символическим решение Киева о новых санкциях против России

«Совет безопасности, как показывают последние полтора года его работы, предваряет какие-то решения, которые принимают лично президент Украины, кабинет министров или Верховный совет. Сейчас же это просто какие-то телодвижения Совета после заявлений о том, что прекращается военное положение. Теперь им надо показать, что они борются за Украину и поэтому принимают ряд мер, таких, как санкции. Дальше стоит ждать каких-то громких заявлений и провокаций. Им очень не нравится, что теперь выборы пройдут в соответствии с нормами украинского законодательства», — считает сенатор.

По его словам, на Украине пытаются ориентировать граждан на борьбу с Россией.

«Такими действиями они борются за радикально настроенную часть электората, при этом не объединяя страну, а только больше раскалывая её. Что-то они, скорее всего, введут. Но это символическое решение, которое никак не скажется на России», — заявил Цеков.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.