В Совфеде назвали правильной мерой расширение санкций против Украины

«С каждым днём они порождают всё новые и новые конфликты. При этом вся их политика строится исключительно на русофобии. То есть они делают всё для ухудшения отношений с Россией, устраивают провокации. В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита — это положительное понятие. Для них данное слово, мне кажется, неприменимо», — отметил он.

По словам Цекова, принципиально важным является тот факт, что ограничительные меры вводятся против конкретных физических и юридических, а не всего украинского населения в целом.

Ранее стало известно, что санкций список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц.