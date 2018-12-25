Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали правильной мерой расширение санкций против Украины 

RT на русском 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT пояснил, что расширение санкций в отношении Украины является ответной мерой на ту политику, которую проводит Киев.
«С каждым днём они порождают всё новые и новые конфликты. При этом вся их политика строится исключительно на русофобии. То есть они делают всё для ухудшения отношений с Россией, устраивают провокации. В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита — это положительное понятие. Для них данное слово, мне кажется, неприменимо», — отметил он.
По словам Цекова, принципиально важным является тот факт, что ограничительные меры вводятся против конкретных физических и юридических, а не всего украинского населения в целом.
Ранее стало известно, что санкций список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц.
RT на русском: последние новости
Путин заявил об успешных отношениях Москвы и Минска Песков прокомментировал поездку в Турцию детей чиновников из Клинцов Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска
Комментарии
Политика , Сергей Цеков , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко23
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников319
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился111
ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк4
Россия ужесточила санкции против Украины238
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
00:49
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился
Общество
00:54
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Политика
03:06
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
Политика
08:01
Эрдогану отказали во встрече с Путиным
Политика
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение