Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT пояснил, что расширение санкций в отношении Украины является ответной мерой на ту политику, которую проводит Киев.
«С каждым днём они порождают всё новые и новые конфликты. При этом вся их политика строится исключительно на русофобии. То есть они делают всё для ухудшения отношений с Россией, устраивают провокации. В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита — это положительное понятие. Для них данное слово, мне кажется, неприменимо», — отметил он.
По словам Цекова, принципиально важным является тот факт, что ограничительные меры вводятся против конкретных физических и юридических, а не всего украинского населения в целом.
Ранее стало известно, что санкций список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц.