В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко

Пользователи интернета обратили внимание на жест президента Владимира Путина во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Когда Лукашенко заговорил о том, что на нынешних переговорах надо решить ряд наболевших проблем, Владимир Путин схватился за подлокотник своего кресла, причем не сверху, а снизу с внутренней стороны.
В Сети увидели в этом движении скрытое напряжение и недовольство Путина своим белорусским коллегой.
Аналогичный жест был замечен во время встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года, пишет «Царьград».