В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко

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В Сети обсуждают странную реакцию Путина на слова Лукашенко 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Пользователи интернета обратили внимание на жест президента Владимира Путина во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Когда Лукашенко заговорил о том, что на нынешних переговорах надо решить ряд наболевших проблем, Владимир Путин схватился за подлокотник своего кресла, причем не сверху, а снизу с внутренней стороны.
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
В Сети увидели в этом движении скрытое напряжение и недовольство Путина своим белорусским коллегой.
Аналогичный жест был замечен во время встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года, пишет «Царьград».
Политика , Видео , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Царьград ТВ
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