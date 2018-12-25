В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко

В Сети обсуждают странную реакцию Путина на слова Лукашенко

Когда Лукашенко заговорил о том, что на нынешних переговорах надо решить ряд наболевших проблем, Владимир Путин схватился за подлокотник своего кресла, причем не сверху, а снизу с внутренней стороны.

В Сети увидели в этом движении скрытое напряжение и недовольство Путина своим белорусским коллегой.