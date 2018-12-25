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В Сети обратили внимание на характерный жест Путина на встрече с Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 44 минуты назад
В Сети появилось видео, на котором виден красноречивый жест президента России Владимира Путина на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Видео со встречи, на котором видно, что Путин держится за ручку кресла, в котором сидит, опубликовал в своем Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
Путин и Лукашенко встретились во вторник в Кремле. Встрече предшествовали громкие заявления со стороны президента Белоруссии, который резко высказался о ситуации с договоренностью по газу, а также отказался называть Россию братским государством.
СМИ сообщали, что у Москвы жесткий настрой перед встречей Путина и Лукашенко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Анонсирована встреча Путина с парламентариями Путин и Лукашенко начали переговоры Лукашенко отказался называть Россию братским государством
Политика , Видео , Дмитрий Смирнов , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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