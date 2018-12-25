А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление

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Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Отношения России и Белоруссии развиваются успешно, есть все основания быть ими довольными, возникающие вопросы удается решать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии диверсифицированы.
"Это и промышленность, и сельское хозяйство, — и всё это на подъеме", — сказал российский лидер.
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"В целом я считаю, что у нас отношения развивались весьма успешно", — добавил он.
Путин отметил, что в прошлом году вырос товарооборот между двумя странами, в этом году он также показывает рост.
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Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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