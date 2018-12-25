А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление

Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии

"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии диверсифицированы.

"Это и промышленность, и сельское хозяйство, — и всё это на подъеме", — сказал российский лидер.

"В целом я считаю, что у нас отношения развивались весьма успешно", — добавил он.

Путин отметил, что в прошлом году вырос товарооборот между двумя странами, в этом году он также показывает рост.