А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление

Отношения России и Белоруссии развиваются успешно, есть все основания быть ими довольными, возникающие вопросы удается решать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решение", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии диверсифицированы.
"Это и промышленность, и сельское хозяйство, — и всё это на подъеме", — сказал российский лидер.
"В целом я считаю, что у нас отношения развивались весьма успешно", — добавил он.
Путин отметил, что в прошлом году вырос товарооборот между двумя странами, в этом году он также показывает рост.