Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед 

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Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений России и Белоруссии

Кремль подтвердил переговоры Путина и Лукашенко 25 декабря в Москве

МИД РФ не исключает, что ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе