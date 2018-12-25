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Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед 

ТАСС 55 минут назад
Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.
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Политика , СНГ
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