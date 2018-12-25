Россия ужесточила санкции против Украины

Российские санкции против Украины расширены. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил в своем твиттере.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в связи с ее недружественными и противоречащими международному праву действиями.
1 ноября правительство РФ представило список из 322 физических и 68 юридических лиц, попавших под санкции. Среди прочих — это генпрокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел страны Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, компании «Карат», «Укрспирт», «Запорожкокс» и «Украинский бекон».
«Список расширен. Я подписал соответствующее постановление», — сообщил сегодня Медведев, объяснив такое решение необходимостью защитить интересы России, ее граждан и местных компаний.
После подписания Путиным указа об антиукраинских санкциях его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, что «визави по рестрикциям» для России станут исключительно «неудачные представители» народа Украины, «погрязшие в ультранационалистических настроениях».