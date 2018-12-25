Россия ужесточила санкции против Украины

Россия ужесточит санкции в отношении Украины

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в связи с ее недружественными и противоречащими международному праву действиями.

«Список расширен. Я подписал соответствующее постановление», — сообщил сегодня Медведев, объяснив такое решение необходимостью защитить интересы России, ее граждан и местных компаний.