Россия ужесточила санкции против Украины

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Россия ужесточит санкции в отношении Украины 

Рамблер 1 час назад
Российские санкции против Украины расширены. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил в своем твиттере.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в связи с ее недружественными и противоречащими международному праву действиями.
1 ноября правительство РФ представило список из 322 физических и 68 юридических лиц, попавших под санкции. Среди прочих — это генпрокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел страны Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, компании «Карат», «Укрспирт», «Запорожкокс» и «Украинский бекон».
«Список расширен. Я подписал соответствующее постановление», — сообщил сегодня Медведев, объяснив такое решение необходимостью защитить интересы России, ее граждан и местных компаний.
После подписания Путиным указа об антиукраинских санкциях его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, что «визави по рестрикциям» для России станут исключительно «неудачные представители» народа Украины, «погрязшие в ультранационалистических настроениях».
Комментарии19
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Юрий Луценко , Дмитрий Песков , Андрей Парубий , Арсен Аваков , Владимир Путин , Правительство РФ , Верховная Рада
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