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В Кремле ответили на вопрос о письме сына Каддафи Путину 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, передавалось ли письмо сына Каддафи Сейф аль-Ислама Владимиру Путину по дипломатическим каналам.
«Я не знаю, нужно все-таки получать информацию о данном случае в министерстве иностранных дел, потому что мне пока не известно, было ли оно по дипломатическим каналам, передавалось ли оно», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в начале декабря Сейф аль-Ислам направил своего эмиссара к замглавы российского МИДа Михаилу Богданову с письмом для Путина. В письме, утверждало агентство, он излагал свое видение ситуации в Ливии и просил поддержки.
Один из соратников Каддафи Мухаммад аль-Кайлюши опроверг данные о том, что Путина в письме просили о помощи.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, есть ли у Каддафи шансы на успех.
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Политика , Михаил Богданов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg
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