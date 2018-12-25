В Кремле ответили на вопрос о письме сына Каддафи Путину

«Я не знаю, нужно все-таки получать информацию о данном случае в министерстве иностранных дел, потому что мне пока не известно, было ли оно по дипломатическим каналам, передавалось ли оно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в начале декабря Сейф аль-Ислам направил своего эмиссара к замглавы российского МИДа Михаилу Богданову с письмом для Путина. В письме, утверждало агентство, он излагал свое видение ситуации в Ливии и просил поддержки.

Один из соратников Каддафи Мухаммад аль-Кайлюши опроверг данные о том, что Путина в письме просили о помощи.